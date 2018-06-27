Таксист Uber попытался изнасиловать известного блогера

Россиянка рассказала о сокрытии Uber насильника-таксиста и давлении в полиции

Российской журналистке и блогеру Анне Брэйн пригрозили в московской полиции статьей за ложный донос после того, как она рассказала о попытке изнасилования таксистом Uber. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, инцидент произошел 25 июня в девять вечера. Она покидала гостей и вызвала Uber, чтобы добраться до дома. На половине пути водитель отклонился от маршрута и заблокировал двери, затем остановился в безлюдном месте в районе метро «Шаболовская», где попытался ее изнасиловать и ударил в лицо, как только она начала сопротивляться.

«Мне повезло: удалось нащупать здоровой рукой (ибо вторая у меня травмирована и находится в перевязке) кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, побежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи», — рассказала она.

Россиянка написала заявление в полиции, где, по ее словам, она провела 13 часов на допросах, медицинском освидетельствовании и снятии побоев, но в Uber отказались предоставить госномер автомобиля и телефон водителя. Его удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения, он отпущен под подписку о невыезде.

Однако после того, как потерпевшая не смогла вспомнить, какие магазины были напротив, на нее начали оказывать давление в отделе, убеждая ее в том, что она якобы сама предложила таксисту секс, за который он не заплатил, и потому она «со зла все это придумала».

«Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации. К слову, медицинское освидетельствование показало: в моей крови не было алкоголя», — написала Брэйн.

Она добавила, что супруга водителя Uber, пытавшегося ее изнасиловать, также стала просить следователей прекратить расследование инцидента.

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