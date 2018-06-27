Украинский военный «сдал» Сенцова

Украинский военный признался в передаче взрывчатки осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову , сообщает «Страна.ua».

Накануне мужчина, представившийся военным Вооруженных сил Украины , вышел на сцену киевской конференции ОБСЕ о свободе слова и заявил, что он лично перевозил «один из тех предметов», из-за которых Сенцов был посажен на 20 лет за подготовку теракта в Крыму

«Почему я делаю это разглашение?» — предупредил он вопрос.

По словам военного, на Украине есть некие предатели, которые выдали России информацию о подготовке Сенцовым взрыва, подставив его, а после этого признания он надеется, что эти люди будут выявлены.

Также мужчина отметил, что «двадцатка», которую режиссер получил в России, доказывает, что Сенцов имеет некие знания, которые невыгодны Киеву и «другим товарищам».