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Украинский военный «сдал» Сенцова
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Украинский военный «сдал» Сенцова 

Рамблер 1 час назад
Украинский военный признался в передаче взрывчатки осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову, сообщает «Страна.ua».
Накануне мужчина, представившийся военным Вооруженных сил Украины, вышел на сцену киевской конференции ОБСЕ о свободе слова и заявил, что он лично перевозил «один из тех предметов», из-за которых Сенцов был посажен на 20 лет за подготовку теракта в Крыму.
«Почему я делаю это разглашение?» — предупредил он вопрос.
По словам военного, на Украине есть некие предатели, которые выдали России информацию о подготовке Сенцовым взрыва, подставив его, а после этого признания он надеется, что эти люди будут выявлены.
Также мужчина отметил, что «двадцатка», которую режиссер получил в России, доказывает, что Сенцов имеет некие знания, которые невыгодны Киеву и «другим товарищам».
По данным портала «Страна.ua», этого мужчину зовут Сергей Стериков, он мог служить на Востоке Украины, а мог быть волонтером. На фотографиях, которые Стериков публикует на своей странице в соцсети Facebook, где он зарегистрирован под именем Ивана Сирко, он часто позирует с украинскими военными, а на одном из снимков — с пресс-секретарем Генеральной прокуратуры Украины Андреем Лысенко.
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