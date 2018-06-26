Россиянин погиб в Турции при странных обстоятельствах

В ночь на 24 июня в Турции погиб уроженец Ханты-Мансийска Антон Ярошин. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на его двоюродного брата Сергея Малышева.

По словам молодого человека, 19-летний Ярошин приехал на курорт вместе с матерью. Вечером 23 июня она осталась в номере, а молодой человек отправился на дискотеку. Утром 24 июня женщине сообщили, что ее сына «сбросили с крыши».

Обстоятельства случившегося пока неизвестны. В генконсульстве России Анталье не смогли прокомментировать ситуацию. Тело Ярошина не вернут родственникам, пока не закончится расследование.

Две недели назад в Турции погибли два российских туриста. В Аланье во время купания погиб 31-летний мужчина, его вытащили из воды, но спасти не смогли. Позже в Кемере россиянин скончался после травмы головы, полученной в номере отеля.