Задержан сбивший беременную москвичку преподаватель

Москве задержали сотрудника Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Михаила Исаханова , сбившего беременную женщину на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, ребенок пострадавшей погиб сразу, девушка умерла через несколько дней, не приходя в сознание. В аварии пострадала еще одна женщина, сейчас она находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что 31-летний мужчина, который возглавляет в «Синергии» отдел по работе с партнерами и работает преподавателем, 18 июня сбил на московском тротуаре беременную женщину.

По данным «МК», его BMW «внезапно изменил траекторию» и выехал на тротуар, сбив двух женщин и дорожный знак. Одна из пострадавших, 28-летняя девушка, была на шестом месяце беременности. У второй женщины диагностировали сотрясение мозга, перелом костей таза и тупую травму живота.

По словам мужчины, он оказался на тротуаре, пытаясь уйти от столкновения с выехавшей ему навстречу машиной.