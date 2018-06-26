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Задержан сбивший беременную москвичку преподаватель
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Задержан сбивший беременную москвичку преподаватель 

Рамблер 2 часа назад
В Москве задержали сотрудника Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Михаила Исаханова, сбившего беременную женщину на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, ребенок пострадавшей погиб сразу, девушка умерла через несколько дней, не приходя в сознание. В аварии пострадала еще одна женщина, сейчас она находится в реанимации.
>> Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась
Ранее сообщалось, что 31-летний мужчина, который возглавляет в «Синергии» отдел по работе с партнерами и работает преподавателем, 18 июня сбил на московском тротуаре беременную женщину.
По данным «МК», его BMW «внезапно изменил траекторию» и выехал на тротуар, сбив двух женщин и дорожный знак. Одна из пострадавших, 28-летняя девушка, была на шестом месяце беременности. У второй женщины диагностировали сотрясение мозга, перелом костей таза и тупую травму живота.
По словам мужчины, он оказался на тротуаре, пытаясь уйти от столкновения с выехавшей ему навстречу машиной.
Комментарии193  Ещё 4 источника 
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