От Крыма до Турции. Какую тайну выдала Карина Цуркан?

То, что пишет РБК со ссылкой на собеседника из ФСБ , ясности не вносит — скорее, наоборот. Якобы Карина Цуркан рассказала Румынии, кто работает с Россией в сфере поставок электроэнергии на Украину , в самопровозглашенную ДНР, Крым и другие регионы. Но секрет ли это?

Тот же источник рассказал, что конкретно Цуркан занималась схемой поставок электричества в Крым. Это, пожалуй, единственная новая информация. Хорошо известно, что, когда Киев четыре года назад пригрозил оставить полуостров без энергии, придумали схему: «Интер РАО», где работала Цуркан, продает электричество Украине, а Украина перепродает его в Крым, причем, на четверть дороже, чем купила. Об этом открыто писали украинские СМИ. Более того, в интернете уже давно появились скрины контракта со всеми подписями. В Киеве повозмущались: как же это так, помощь оккупированной территории! Но быстро успокоились, признав, что контракт-то выгодный.

А теперь выяснилось, что все это часть гостайны. Или же Цуркан рассказала что-то другое? Странно все это, замечает политик Геннадий Гудков , который долгое время работал в органах госбезопасности СССР:

«Россия вообще раскрыла столько своих секретов за эти годы, что, как я часто шучу, начальники первых отделов прошлых лет давно бы застрелились сами, когда бы узнали, что творится. Поэтому когда про эту Цуркан [появилась информация], что она давала какие-то данные о поставках электричества — ток подаем куда-то в Донбасс, Луганск и в Крым… Но Крым — вообще как-то непонятно. Если это регион России, ничего секретного там быть не может».

А еще забавно, что Карину Валерьевну в других странах воспринимали как представительницу интересов именно российских спецслужб. Об этом, например, прямым текстом сказал молдавским СМИ бывший глава местного регулятора в энергетике Виктор Парликов.

Цуркан — сама уроженка Молдавии и раньше работала на Кучурганской электростанции, более известной как Молдавская ГРЭС. Она принадлежит «Интер РАО», находится в Приднестровье и до последнего времени была основным поставщиком электричества в Молдавию — ту, которая «правильная», признанная. Теплостанция работает на газе, который получает от «Газпрома» через цепочку посредников, потому что в Приднестровье иначе нельзя. И при этом ГРЭС не платит за топливо.

Москве считают этот долг государственным. В Кишиневе же думают, что так Россия хочет надавить на Молдавию, и недоумевают, где оседают невыплаченные деньги за газ. Как говорит директор программ молдавского Института общественной политики Оазу Нантой, Цуркан связана и с этой схемой:

«Про Карину Цуркан я услышал только тогда, когда пытался разобраться в этих сложных энергетических отношениях между Молдавией и Россией, по итогам которых Кучурганская ГРЭС потребляет российский газ, не платя за него. Это все превращается почему-то в долг Молдавии. Мы ее воспринимали как представителя энергетической компании, во взаимоотношениях с которой у Молдавии были и остаются серьезные проблемы».

Еще одна маловразумительная информация — о турецкой АЭС «Аккую» . По данным РИА Новости, Цуркан передала иностранным спецслужбам информацию о строительстве атомной станции — и больше ни слова. Что такого интересного могла рассказать Цуркан о строительстве АЭС, непонятно. Причем она была в совете директоров «Аккую Нуклеар», которая занимается непосредственно этим проектом «Росатома» . По закону на подобных предприятиях иностранцы могут работать только по согласованию с ФСБ. Видимо, претензий у российской службы не было. А у Цуркан, как стало известно, есть гражданство и России, и Румынии. Было еще молдавское, но она из него вышла.

Пожалуй, единственное обстоятельство, которое более или менее понятно, — то, что Цуркан могла получать какую-то важную информацию у высших российских чиновников. В этой связи СМИ сообщают об обысках у замминистра энергетики Вячеслава Кравченко — не забывая отмечать привлекательную внешность 43-летней брюнетки.