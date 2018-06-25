Цуркан выступила с первым заявлением после задержания

Задержанная за шпионаж член правления « Интер РАО » Карина Цуркан впервые прокомментировала свое задержание.

«Это испытание, я справлюсь», — цитирует ее «Московский комсомолец».

Цуркан также сказала, что у нее нет претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово» , сотрудники изолятора относятся к ней уважительно.

Карина считает, что негативные публикации в СМИ о ней готовились заранее, чтобы настроить общество против нее.

«Я понимаю, что стала частью чьей-то игры, что механизм против меня запущен. Однако человека можно посадить, но не сломать», — сказала экс-топ-менеджер госкорпорации.