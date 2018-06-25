Цуркан выступила с первым заявлением после задержания 

Задержанная за шпионаж член правления «Интер РАО» Карина Цуркан впервые прокомментировала свое задержание.
«Это испытание, я справлюсь», — цитирует ее «Московский комсомолец».
Цуркан также сказала, что у нее нет претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово», сотрудники изолятора относятся к ней уважительно.
Карина считает, что негативные публикации в СМИ о ней готовились заранее, чтобы настроить общество против нее.
«Я понимаю, что стала частью чьей-то игры, что механизм против меня запущен. Однако человека можно посадить, но не сломать», — сказала экс-топ-менеджер госкорпорации.
19 июня Карина Цуркан была арестована в Москве по обвинению в шпионаже. Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, связанными с внешней разведкой Румынии. Женщина подозревается в передаче иностранным спецслужбам информации о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и Донбасс.