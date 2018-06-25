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Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии
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СМИ: Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Reuters
Бывший охранник экс-лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена тунисец Сами А. задержан в Германии и будет депортирован из страны. Об этом пишет Bild.
Как отмечается, правоохранители считали, что он представляет угрозу, однако ранее не смогли депортировать его из-за определённых обстоятельств.
Сами А. с 1997 проживал в немецком Бохуме.
Ранее сообщалось, что ЦРУ опубликовало почти 500 тыс. документов, полученных при ликвидации бен Ладена.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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