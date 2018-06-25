СМИ: Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии

Бывший охранник экс-лидера «Аль-Каиды» * Усамы бен Ладена тунисец Сами А. задержан в Германии и будет депортирован из страны. Об этом пишет Bild

Как отмечается, правоохранители считали, что он представляет угрозу, однако ранее не смогли депортировать его из-за определённых обстоятельств.

Сами А. с 1997 проживал в немецком Бохуме.

Ранее сообщалось, что ЦРУ опубликовало почти 500 тыс. документов, полученных при ликвидации бен Ладена.