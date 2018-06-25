Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии

Бывший охранник экс-лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена тунисец Сами А. задержан в Германии и будет депортирован из страны. Об этом пишет Bild.
Как отмечается, правоохранители считали, что он представляет угрозу, однако ранее не смогли депортировать его из-за определённых обстоятельств.
Сами А. с 1997 проживал в немецком Бохуме.
Ранее сообщалось, что ЦРУ опубликовало почти 500 тыс. документов, полученных при ликвидации бен Ладена.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.