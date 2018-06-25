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Запад мог получить данные о важной сделке с Турцией
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Источник рассказал, какие данные Цуркан могла передать зарубежным разведкам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Карина Цуркан могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства АЭС "Аккую" в Турции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, Цуркан до прошлого года входила в совет директоров компании "Аккую Нуклеар", ответственной за реализацию проекта.
>> В Москве арестована подозреваемая в шпионаже
На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела не раскрываются. При этом в "Интер РАО" работает полная тезка подозреваемой. В компании ранее сообщили, что "член правления ПАО "Интер РАО" Карина Цуркан находится в отпуске".
По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. Как рассказали РИА Новости источники в энергоотрасли, в 2014–2015 годах Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым.

Проект АЭС "Аккую"

По информации на сайте "Аккую Нуклеар", 74,91% акций компании принадлежит АО "Русатом Энерго Интернешнл", 21,95% — "Росэнергоатому", 2,27% — "Атомстройэкспорту", по 0,03% — "Атомтехэнерго" и "Атомэнергоремонту" (все входят в "Росатом") и 0,82% — "Интер РАО".
Строительство блока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле. Проект станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.
"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
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