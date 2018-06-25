В Донбассе сбили беспилотник

В ДНР заявили о сбитом в Донбассе украинском беспилотнике

Военнослужащие самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что сбили ещё один беспилотник-разведчик украинских вооружённых сил.

Об этом ФАН рассказал руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов

«Украинские силовики продолжают использовать, в нарушении минских договорённостей, беспилотные средства с целью разведки и корректировки огня артиллерии​​​» — сообщил Безсонов.

Он добавил, что беспилотник ВСУ вёл разведку у линии соприкосновения и был уничтожен в воздухе силами ДНР.

В настоящее время специалисты изучают содержимое памяти беспилотника, говорится в заявлении представителя пресс-службы ДНР.