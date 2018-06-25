В московском метро произошел сбой

Интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро увеличены из-за инцидента с пассажиром. Об этом столичная подземка сообщает в Twitter.
"Увеличены интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии из-за инцидента с пассажиром", — говорится в сообщении.
Подробности инцидента не приводятся.
Нет движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии от «Марьино» до «Зябликово» из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь Замоскворецкой линией и наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) 25 июня 2018 г.