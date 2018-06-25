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В московском метро произошел сбой
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Сбой в движении поездов произошел на южном участке салатовой ветки московского метро 

ТАСС 1 час назад
Интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро увеличены из-за инцидента с пассажиром. Об этом столичная подземка сообщает в Twitter.
"Увеличены интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии из-за инцидента с пассажиром", — говорится в сообщении.
Подробности инцидента не приводятся.
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