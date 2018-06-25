В московском метро произошел сбой

Нет движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии от «Марьино» до «Зябликово» из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь Замоскворецкой линией и наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) 25 июня 2018 г.