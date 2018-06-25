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Француженка случайно пересекла границу США и села в тюрьму
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Француженка случайно пересекла границу США, стала нелегалкой и села в тюрьму 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: The Independent
Французскую туристку, которая случайно пересекла границу между США и Канадой во время вечерней пробежки, отправили в тюрьму. Об этом сообщает The Independent.
Американские пограничники арестовали Селеллу Роман рядом с городом Уайт Рок недалеко от Ванкувера за незаконное пересечение границы с Соединенными Штатами. Из-за того, что у нее не было при себе документов, француженке пришлось провести в заключении две недели, пока канадская сторона не подтвердила законность ее пребывания в стране.
По словам девушки, там, где она занималась спортом, не было никаких знаков о том, что рядом находится граница. Она сошла с тропинки, чтобы сделать фото, когда к ней подошли пограничники. «Они говорили мне, что я нелегально пересекла границу, а я пыталась объяснить им, что сделала это не специально», — пояснила она.
Ей пригрозили пятилетним запретом на въезд в страну и сказали, что не могут ее отпустить, так она попала на запись камер наблюдения. «Я думала, ну и что, что я границу пересекла, может оштрафуют, да отпустят, поругают и скажут "возвращайся в Канаду"», — поделилась девушка.
Из-за того, что у Роман не было при себе документов, ее отправили в следственный изолятор в городе Такома в 200 километрах от места ареста. «Меня посадили в машину с решетками и увезли. Потом меня попросили снять с себя все вещи, даже украшения, и полностью досмотрели», — рассказала француженка.
После того, как мать привезла в Такому документы дочери и разрешение на пребывание в Канаде, сотрудникам миграционной службы потребовалось две недели, чтобы подтвердить их подлинность.
Как пишет The Independent, за прошедший год 288 человек были арестованы за незаконное пересечение канадско-американской границы в районе штата Вашингтон.
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