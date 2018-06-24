Жестокое убийство семьи взбудоражило Харьков

Жестокое убийство семьи потрясло Харьков

Харькове полиция задержала мужчину, который подозревается в жестоком убийстве семьи.

Как сообщает Life.ru, 40-летний мужчина вместе с супругой были найдены мертвыми в собственной квартире. Рядом с ними обнаружили их 13-летнего сына, который получил несколько ранений.

Задержание подозреваемого в убийстве произошло после того, как в его машине обнаружили огнестрельное оружие. По словам правоохранителей, преступник попытался скрыться на машине с места трагедии, однако был вовремя пойман.

Тела убитых супругов вместе с их сыном обнаружила соседка. Она же и вызвала полицейских на место событий. Мотивы преступления пока не сообщаются.