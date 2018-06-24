Столичный живодер устроил охоту ради мести

58-летний житель Москвы устраивал «показательные» пытки над собаками. Мужчина морил животных голодом, чтобы те потом набрасывались на бездомных кошек. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

— Хозяин стоял и смотрел, как псы дерут кошек, периодически науськивая их. А когда я его окликнул, сделал вид, что не может оттащить животных. К тому моменту, как я спустился, Виктора уже не было, а маленькие коты не подавали признаков жизни, — поведал один из свидетелей случившегося.

Сообщается, что столичный живодер хотел «насолить» своей соседке. Та постоянно подкармливала бездомных кошек, и это, судя по всему, не особо нравилось мужчине. Соседи поведали СМИ, что мужчина продолжал свою «деятельность в течение нескольких лет.

На живодера заведено уголовное дело. Ведется следствие.