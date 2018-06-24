Ещё
Столичный живодер устроил охоту ради мести
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жестокое убийство семьи взбудоражило Харьков
Жестокое убийство семьи взбудоражило Харьков

Столичный живодер устроил охоту ради мести 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
58-летний житель Москвы устраивал «показательные» пытки над собаками. Мужчина морил животных голодом, чтобы те потом набрасывались на бездомных кошек. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
— Хозяин стоял и смотрел, как псы дерут кошек, периодически науськивая их. А когда я его окликнул, сделал вид, что не может оттащить животных. К тому моменту, как я спустился, Виктора уже не было, а маленькие коты не подавали признаков жизни, — поведал один из свидетелей случившегося.
Сообщается, что столичный живодер хотел «насолить» своей соседке. Та постоянно подкармливала бездомных кошек, и это, судя по всему, не особо нравилось мужчине. Соседи поведали СМИ, что мужчина продолжал свою «деятельность в течение нескольких лет.
На живодера заведено уголовное дело. Ведется следствие.
Комментарии18
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европе предрекли бесславную смерть483
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия377
На Украине может случиться «взрыв»248
Украинский музыкант потребовал уничтожить власть202
Жестокое убийство семьи взбудоражило Харьков11
Видео
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
00:14
Поездка в метро подкосила Борисову
Шоу-бизнес
00:15
Таганрог затопило сильным ливнем
Общество Погода
00:44
NASA показало выброс коронарной массы на Солнце
Технологии Наука и техника
02:45
На Украине может случиться «взрыв»
В мире Конфликты
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение