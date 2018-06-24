В Италии погиб Валерий Корчмарь

Sputnik. Италии погиб молдавский фотограф Валерий Корчмарь. Он пропал еще 20 июня, однако о гибели его стало известно накануне, сообщает

Тело фотографа нашли в горах. Ранее он писал, что планирует несколько восхождений в горах в Италии.

«Кишинев-Червиния-Кишинев. Выезжаем 15 июня, обратно 25 июня. Пару восхождений», — сообщил он в Facebook.

По предварительным данным, фотограф сорвался в пропасть.

Игоря Додона. Корчмарь посвятил фотографии всю свою жизнь, а в последнее время был фотографом президента Республики Молдова

Додон выразил соболезнования в связи с его гибелью.