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В Италии погиб Валерий Корчмарь
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В Италии погиб Валерий Корчмарь 

Рамблер 1 час назад
Фото: Facebook
В Италии погиб молдавский фотограф Валерий Корчмарь. Он пропал еще 20 июня, однако о гибели его стало известно накануне, сообщает Sputnik.
Тело фотографа нашли в горах. Ранее он писал, что планирует несколько восхождений в горах в Италии.
«Кишинев-Червиния-Кишинев. Выезжаем 15 июня, обратно 25 июня. Пару восхождений», — сообщил он в Facebook.
По предварительным данным, фотограф сорвался в пропасть.
Корчмарь посвятил фотографии всю свою жизнь, а в последнее время был фотографом президента Республики Молдова Игоря Додона.
Додон выразил соболезнования в связи с его гибелью.
«Ужасная трагедия. В Италии погиб лучший молдавский фотограф Валерий Кочмарь. Валера был в отпуске и собирался, как обычно, подняться в горы, но сорвался со скалы… <…>. Искренние и глубокие соболезнования родным и близким Валеры. Мы окажем его семье всю необходимую помощь», — написал он.
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