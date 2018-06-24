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«Лучшие спецэффекты для фильма-катастрофы и придумать нельзя»
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Лучшие спецэффекты для фильма-катастрофы и придумать нельзя 

Рамблер 34 минуты назад
Власти Барнаула города ввели режим чрезвычайной ситуации в центральном районе города.
1/11  Власти Барнаула города ввели режим чрезвычайной ситуации в центральном районе города, наиболее сильно пострадавшем от урагана, который накануне вечером обрушился на город, сообщает сайт мэрии.
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2/11  Без света остаются несколько поселков. Над ликвидацией аварий работают 98 бригад, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня.
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3/11  Из-за урагана затопило насосную станцию №8 Водоканала. Чтобы провести ремонтные работы, от водоснабжения отключат часть города.
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4/11  Без воды временно останется больница №10 в поселке Южном. В пострадавшие районы организуют подвоз воды. Вернуть водоснабжение планируется утром 25 июня.
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5/11  В результате урагана попадали десятки деревьев. Всего зафиксировано 92 случая.
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6/11  «В настоящее время все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт работает в штатном режиме. В краевой столице не работает 14 светофоров», - говорится на сайте.
Фото:
7/11  На пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя в Барнауле ветром повалило башенный кран. Крановщик погиб, сообщает издание Политсиб.
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8/11  Кроме того, из-за стихии пострадало прогулочное судно со 158 пассажирами, 6 человек получили травмы. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Фото:
9/11  «Было же штормовое предупреждение, но все рейсы продолжали работать. Теплоход "Барракуда" унесло с полутора сотнями пассажиров. Очевидцы пишут, что садили пассажиров уже перед самым ураганом, когда даже глазами были видны погодные условия - надвигающаяся туча. Вскоре после отплытия капитан начал разворачивать судно, думая успеть до шторма вернуться к вокзалу. Но не успели. Барракуду побило об опоры моста, а после прибило к правому берегу», - пишут жители города в соцсетях.
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10/11 
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11/11 
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«На Барнаул обрушился ураган. Лучшие спецэффекты для фильма-катастрофы и придумать нельзя)))», — комментируют ураган в сети.
Комментарии3
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