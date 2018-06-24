«Лучшие спецэффекты для фильма-катастрофы и придумать нельзя»

6/11 «В настоящее время все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт работает в штатном режиме. В краевой столице не работает 14 светофоров», - говорится на сайте.
9/11 «Было же штормовое предупреждение, но все рейсы продолжали работать. Теплоход "Барракуда" унесло с полутора сотнями пассажиров. Очевидцы пишут, что садили пассажиров уже перед самым ураганом, когда даже глазами были видны погодные условия - надвигающаяся туча. Вскоре после отплытия капитан начал разворачивать судно, думая успеть до шторма вернуться к вокзалу. Но не успели. Барракуду побило об опоры моста, а после прибило к правому берегу», - пишут жители города в соцсетях.