«Лучшие спецэффекты для фильма-катастрофы и придумать нельзя»

«В настоящее время все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт работает в штатном режиме. В краевой столице не работает 14 светофоров», - говорится на сайте.

6/11 «В настоящее время все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт работает в штатном режиме. В краевой столице не работает 14 светофоров», - говорится на сайте.