Владелец ресторана застрелил посетителя в Киеве

Владелец кафе в Киеве застрелил посетителя и ранил еще одного

Владелец кафе в Киеве в ходе конфликта застрелил посетителя заведения, еще одного — ранил. Об этом сообщает киевская полиция.

Стрельба произошла на Оболонской Набережной.

«Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного — ранил», — говорится в сообщении полиции.

На месте был найден и изъят пистолет Макарова, по предварительным данным боевой. Владелец кафе задержан, им оказался мужчина 1958 года рождения, гражданин другой страны.

Пострадавший доставлен в больницу. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.