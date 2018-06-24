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Владелец ресторана застрелил посетителя в Киеве
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Владелец кафе в Киеве застрелил посетителя и ранил еще одного 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец кафе в Киеве в ходе конфликта застрелил посетителя заведения, еще одного — ранил. Об этом сообщает киевская полиция.
Стрельба произошла на Оболонской Набережной.
«Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного — ранил», — говорится в сообщении полиции.
На месте был найден и изъят пистолет Макарова, по предварительным данным боевой. Владелец кафе задержан, им оказался мужчина 1958 года рождения, гражданин другой страны.
Пострадавший доставлен в больницу. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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