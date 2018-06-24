Летевший из России в Турцию самолет сломался

У самолета, летевшего из России в Турцию, отказал двигатель

Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

Летевший из Новосибирска в турецкую Анталью самолет, на борту которого были почти 200 человек, совершил аварийную посадку в западном казахстанском городе Атырау из-за отказа двигателя, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана В сообщении комитета отмечается, что утром в воскресенье от воздушного судна Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавшего по маршруту Новосибирск-Анталия, поступило сообщение об отказе двигателя. "Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау", — сообщили в ведомстве, добавив, что борт, на котором находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа, благополучно приземлился в Казахстане.