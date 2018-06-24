Ещё
Летевший из России в Турцию самолет сломался
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У самолета, летевшего из России в Турцию, отказал двигатель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Летевший из Новосибирска в турецкую Анталью самолет, на борту которого были почти 200 человек, совершил аварийную посадку в западном казахстанском городе Атырау из-за отказа двигателя, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
В сообщении комитета отмечается, что утром в воскресенье от воздушного судна Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавшего по маршруту Новосибирск-Анталия, поступило сообщение об отказе двигателя.
"Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау", — сообщили в ведомстве, добавив, что борт, на котором находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа, благополучно приземлился в Казахстане.
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии19  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные массово бегут из ВСУ302
«Будет как на Украине»: грустные мысли Лукашенко104
Украине предрекли социальный взрыв79
«Нафтогаз» неудачно пошутил над «Газпромом»44
Россия ответила на «кражу названия» у Украины299
Видео
01:45
«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
Общество Образование
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение