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Девочка исчезла во время урагана в Барнауле
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Восьмилетняя девочка исчезла во время урагана в Барнауле 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: «ВКонтакте»
Восьмилетнюю девочку разыскивают в Барнауле — она ушла гулять перед ураганом, который обрушился на город в субботу вечером, и не вернулась. Криминалисты устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают родных и знакомых ребенка, сообщается на сайте следственного управления СКР по Алтайскому краю.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Мы пока не знаем, связано это с ураганом или нет, но не исключаем возможности, что она решила переждать ураган у своих знакомых или друзей. Она ушла гулять, а позднее к нам обратилась ее мама. (…) Ребенок из благополучной семьи, таких фактов раньше не происходило», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-центре регионального главка СКР.
Шторм в Барнауле начался 23 июня примерно в девять часов вечера по местному времени (пять по московскому). Ветер повалил деревья, повредил рекламные щиты, сорвал крышу с нескольких зданий. Сообщалось о двух происшествиях: в центре города рухнул строительный кран, погиб один человек, на Оби прогулочный теплоход врезался в опору моста, около 15 пассажиров пострадали. Кроме того, из-за урагана без света остались около 85 тысяч человек.
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