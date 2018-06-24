Восьмилетняя девочка исчезла во время урагана в Барнауле

Восьмилетнюю девочку разыскивают в Барнауле — она ушла гулять перед ураганом, который обрушился на город в субботу вечером, и не вернулась. Криминалисты устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают родных и знакомых ребенка, сообщается на сайте следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Мы пока не знаем, связано это с ураганом или нет, но не исключаем возможности, что она решила переждать ураган у своих знакомых или друзей. Она ушла гулять, а позднее к нам обратилась ее мама. (…) Ребенок из благополучной семьи, таких фактов раньше не происходило», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-центре регионального главка СКР.

Шторм в Барнауле начался 23 июня примерно в девять часов вечера по местному времени (пять по московскому). Ветер повалил деревья, повредил рекламные щиты, сорвал крышу с нескольких зданий. Сообщалось о двух происшествиях: в центре города рухнул строительный кран, погиб один человек, на Оби прогулочный теплоход врезался в опору моста, около 15 пассажиров пострадали. Кроме того, из-за урагана без света остались около 85 тысяч человек.