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Барнаульцы получили доступ к воде
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В Барнауле восстановили водоснабжение после шторма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Яков Андреев
Водоснабжение в Барнауле, отключенное из-за ливня с грозой, восстановлено, сообщается на сайте главка МЧС РФ по Алтайскому краю.
"В результате грозового шквала, произошедшего 23 июня, в городе Барнауле произошло частичное отключение водоснабжения. 25 июня в 5 утра авария устранена, подача холодной воды населению краевой столицы возобновлена", — говорится в сообщении.
В устранении последствий аварии были привлечены 573 человека и 179 единиц техники, в том числе 225 человек и 41 единица техники от МЧС России.
Мощный шторм накрыл Барнаул вечером в субботу, из-за ураганного ветра практически весь город остался без света и частично без воды. По информации в социальных сетях, в результате урагана пострадали десятки машин, повалены деревья, заборы, рекламные щиты, упала стрела строительного крана на проспекте Ленина.
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