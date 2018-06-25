Барнаульцы получили доступ к воде

В Барнауле восстановили водоснабжение после шторма

Водоснабжение в Барнауле , отключенное из-за ливня с грозой, восстановлено, сообщается на сайте главка МЧС РФ по Алтайскому краю.

"В результате грозового шквала, произошедшего 23 июня, в городе Барнауле произошло частичное отключение водоснабжения. 25 июня в 5 утра авария устранена, подача холодной воды населению краевой столицы возобновлена", — говорится в сообщении.

В устранении последствий аварии были привлечены 573 человека и 179 единиц техники, в том числе 225 человек и 41 единица техники от МЧС России

Мощный шторм накрыл Барнаул вечером в субботу, из-за ураганного ветра практически весь город остался без света и частично без воды. По информации в социальных сетях, в результате урагана пострадали десятки машин, повалены деревья, заборы, рекламные щиты, упала стрела строительного крана на проспекте Ленина.