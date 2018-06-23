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В Литве разбился Як-52
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В Литве разбился самолет Як-52 

ТАСС 23 июня 2018
Фото: РИА Новости
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 Каунасского аэроклуба разбился в субботу во время показательного полета в Каунасе, пострадала пилот Рита Эриксонене, она находится в больнице.
"При выполнении акробатических фигур над аэродромом заглох двигатель Як-52. Машина совершила жесткую аварийную посадку", — сказал в эфире национального радио директор аэродрома в Алексотасе (Каунас) Витас Скучас. По его словам, предстоит выяснить причины поломки двигателя.
Самолет разрушен и ремонту не подлежит. При этом отмечается, что машина не перевернулась и не загорелась. На борту находились два человека. Пилот получила травмы позвоночника и ног и доставлена в больницу. Пассажир Як-52 отделался ссадинами и испугом.
55-летняя Эриксонене является чемпионом Литвы, мастером спорта по акробатическому пилотажу.
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