В Одессе экстренно сел самолет, летевший в Барселону

Чартерный самолет украинского перевозчика Yanair сообщением Одесса-Барселона экстренно сел в аэропорту Одессы в субботу утром, передает украинское информагентство УНН со ссылкой на представителя компании-перевозчика.

"Рейс должен был вылетать из Одессы. Он взлетел, однако вернулся обратно. На борту находились около 100 пассажиров", — говорится в сообщении.

Как отметил представитель компании, пассажиры самолета из Одессы поехали домой, а гостей города разместили в гостинице, им предоставили питание, и теперь они ожидают информацию о вылете. Перевозчик готовится отправить пассажиров в Барселону.

От комментариев о причинах экстренной посадки авиалайнера в компании воздержались.