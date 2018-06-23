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На Украине эвакуируют детей из-за снега
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На Украине в горах эвакуируют детский лагерь 

РИА Новости 1 час назад
Спасатели эвакуируют детский палаточный лагерь из гор в Закарпатской области из-за выпавшего снега, сообщил в субботу губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль на своем сайте.
moskal.in.ua
По его словам, из-за резкого похолодания в ночь на субботу в Раховском районе Закарпатской области на высокогорье выпал снег. Вблизи одной из гор на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг нескольких сантиметров.
"В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в населенные пункты района. По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла", — сообщил Москаль.
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