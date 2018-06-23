На Украине эвакуируют детей из-за снега

На Украине в горах эвакуируют детский лагерь

Спасатели эвакуируют детский палаточный лагерь из гор в Закарпатской области из-за выпавшего снега, сообщил в субботу губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль на своем сайте.

moskal.in.ua

По его словам, из-за резкого похолодания в ночь на субботу в Раховском районе Закарпатской области на высокогорье выпал снег. Вблизи одной из гор на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг нескольких сантиметров.