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В США разбился военный самолет
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В США разбился военный самолет 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: © Flickr / US Air Force
Легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano ВВС США потерпел крушение в штате Нью-Мексико. Об этом говорится в заявлении представителей авиабазы Холломан.
Инцидент произошел в пятницу около 11:30 по местному времени (22:30 мск) вблизи полигона Ред Рио. Пилот получил травмы и был госпитализирован. Информация о втором пострадавшем военнослужащем уточняется.
A-29 Super Tucano — модификация бразильского легкого турбовинтового штурмовика EMB-314 Super Tucano, предназначенного для ВВС США. Пентагон использует его в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.
В начале мая в штате Джорджия разбился военно-транспортный самолет C-130, в результате крушения погибли все девять человек, находившихся на борту. Как стало известно позднее, самолет совершал свой последний полет перед тем, как его должны были снять с эксплуатации.
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