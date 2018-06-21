Российский телеведущий погиб в Колумбии

Посольство сообщило о гибели россиянина Андрея Бородина в Колумбии

"В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов.

По его словам, по прибытию в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии. "Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", — заметил дипломат.

Наумов сообщил также, что сейчас в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на Родину.