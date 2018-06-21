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Самолет с россиянами пережил ЧП
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Самолет с россиянами выкатился за взлетно-посадочную полосу в Греции 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Globallookpress
В результате инцидента пострадавших нет, однако туристы застряли в аэропорту почти на сутки.
В Греции самолет, направлявшийся в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел на острове Крит.
Пассажиры рейса, среди которых было много россиян, не пострадали. Всех эвакуировали. Аварийный аэробус А-320 отогнали при помощи спецтехники, специалисты осматривают его на предмет возможных повреждений.
Туристы, тем временем, застряли в аэропорту почти на сутки. Ждут другой — резервный — борт. Найти его непросто. Сейчас пик сезона. А у компании «Эллин-эйр», которой принадлежит вышедший из строя лайнер, в распоряжении всего 14 воздушных судов.
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