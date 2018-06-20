«Кровь была повсюду»: Россиянка избежала смерти в Турции

Как выжить на курорте? Россиянку едва не убила стеклянная дверь турецкого отеля

Глубокие раны на теле, множественные царапины и стресс — так закончился отдых для россиянки в дорогом пятизвездочном отеле Анталии. Началось все с того, что Анастасия вместе с ребенком принимала душ в своем номере. Выходя из ванны, Настя хотела закрыть дверь, но она рассыпалась на кусочки, поранив девушку.

Источник фото: телеканал «360»

«Кровь была повсюду. Ребенок мой кричал, очень переживал за меня. Из повреждений самое сильное — травма руки. Мне наложили четыре шва. А все тело в ранах, царапинах. Еще на ноге огромная дыра, которая очень болит», — рассказывает туристка.

Анастасия уверяет, что закрывала дверь аккуратно, но та, загадочным образом, все равно разбилась. Видимо, потому что на ней не было резиновых предохранителей.

Перепуганный муж Насти — Алексей был очевидцем ЧП. Он и сделал пару фотографий для доказательств инцидента. Однако, несмотря на это, отель отказал семье российских туристов в денежной компенсации.

«Отель в качестве компенсации предложил поздний выезд, ресторан по меню «а-ля карт» и скидку на следующее проживание», — говорит Анастасия.

Тем временем рана на ноге начала гноиться, в море и бассейне уже не поплаваешь. Плюс ко всему ребенок Анастасии стал панически бояться душа. В общем, отдых, за который заплатили 250 тысяч рублей был безнадежно испорчен. Местный турецкий адвокат Насте ничем не помог. Он сказал, что все произошло не в общественном месте, а значит никакой денежной компенсации быть не может.

«Сказали, что это не в общественной зоне произошло, а в моем собственном номере. И никто ничем мне помочь не может. Все говорят о том, что надо благодарить отель, что он не выставил счет за стекло», — жалуется Настя.

Подобных историй множество. Неуклюжие туристы, как правило, выходя из бара, то в стеклянную дверь врежутся, то у бассейна поскользнутся и сломают себе что-нибудь.

Но пьяные — это пьяные. Им претензии отелю предъявлять бесполезно. За пьяного даже страховые компании, согласно их договорам, не отвечают. Но что делать, если адекватный, трезвый человек по вине отеля получил травму?

На этот вопрос отвечают уже российские адвокаты. Они считают, что вся без исключения территория отеля — это общественное место и сотрудники гостиницы обязаны нести ответственность

«Если гражданин находится на территории иностранного государства, в этой ситуации ему нужно вызвать полицию, оформить данный случай, поскольку в любом случае, общественное место или не общественное место, это места общего пользования для гостей отеля. И в этой ситуации в обязательном порядке отель должен компенсировать причиненный ущерб», — говорит адвокат Тимур Матвеев.

Добиться справедливости можно, кстати, не только за границей, но и у себя на родине, предъявив претензию туроператору. А вот если вы ехали на отдых дикарем, здесь сложнее. Тогда решать вопрос надо на месте, также вызвав полицию и зафиксировав факт ЧП. Тоже самое можно сделать, если вы, к примеру, поскользнулись у бассейна и разбили голову. И здесь чем больше доказательств, тем лучше. Фотографии, свидетели, заключение врача. Имея на руках бумаги, добиться компенсации от отеля будет гораздо проще.