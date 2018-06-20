Москвичку «вылечили» томатами за три миллиона

Telegram-канал Mash сообщает о жительнице Москвы , ставшей жертвой «колдуньи» с рынка «Садовод».

По данным канала, мошенница заявила москвичке, что на ней «сильная порча», которую поможет снять «овощной обряд» с томатами.

Она отправила женщину домой за ценностями, которые тоже были «заражены порчей». Затем мошенница попросила москвичку купить овощи для обряда и «ненадолго» отошла, но больше не вернулась.

Позже в своей сумке пострадавшая обнаружила дешевую бижутерию вместо взятых из дома ювелирных изделий. Сумма ущерба составила почти три миллиона рублей.

Ранее суд в Хабаровске отправил в тюрьму на три года местную жительницу, снявшую «порчу» с пенсионерок за 1,3 миллиона рублей. Женщина подходила к пенсионеркам на улице и пугала их обнаруженной «порчей». Обряд «снятия порчи» состоял в следующем: пенсионерки отдавали ей деньги и другие ценности «для проведения ритуала», а затем шли на прогулку вдоль многоквартирного дома до тринадцатого окна и возвращались назад.

«Целительница» обещала вернуть имущество пенсионеркам после ритуала, но на самом деле сразу же сбегала.