Ещё
Москвичку «вылечили» томатами за три миллиона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичку «вылечили» томатами за три миллиона 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщает о жительнице Москвы, ставшей жертвой «колдуньи» с рынка «Садовод».
По данным канала, мошенница заявила москвичке, что на ней «сильная порча», которую поможет снять «овощной обряд» с томатами.
Она отправила женщину домой за ценностями, которые тоже были «заражены порчей». Затем мошенница попросила москвичку купить овощи для обряда и «ненадолго» отошла, но больше не вернулась.
Позже в своей сумке пострадавшая обнаружила дешевую бижутерию вместо взятых из дома ювелирных изделий. Сумма ущерба составила почти три миллиона рублей.
Ранее суд в Хабаровске отправил в тюрьму на три года местную жительницу, снявшую «порчу» с пенсионерок за 1,3 миллиона рублей. Женщина подходила к пенсионеркам на улице и пугала их обнаруженной «порчей». Обряд «снятия порчи» состоял в следующем: пенсионерки отдавали ей деньги и другие ценности «для проведения ритуала», а затем шли на прогулку вдоль многоквартирного дома до тринадцатого окна и возвращались назад.
«Целительница» обещала вернуть имущество пенсионеркам после ритуала, но на самом деле сразу же сбегала.
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым149
Украинские силовики захватили стратегические позиции177
Силуанов допустил доллар по 50 рублей106
Российских школьников лишат учебников171
Россияне назвали желаемый размер пенсий363
Видео
01:19
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым
Политика Армия
01:40
Москва раскалится
Новости Москвы Общество
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
00:21
Преподаватель вуза избила студентку
Общество
20:50
В Москве обвалились цены на жилье бизнес-класса
Недвижимость Новости Москвы
02:09
Украинские силовики захватили стратегические позиции
В мире Украина
01:49
Депутат приехал на заседание на коне
Политика Экономика
01:28
Донбасс предложили залить напалмом
В мире Украина
02:19
СК пожаловался на медленно читающего Захарченко
Происшествия
01:10
НАТО разрабатывает проект «Четыре по 30»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение