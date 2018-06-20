СК пожаловался на медленно читающего Захарченко

СК считает, что Захарченко слишком медленно читает материалы дела

"Ходатайство следствия об ограничении срока будет рассмотрено в четверг судьей Артуром Карповым", — сказала она.

Предварительное расследование по нескольким эпизодам полковника Захарченко завершено, в настоящее время он и его защита знакомятся с материалами по обвинению в превышении полномочий — по версии следствия, экс-полицейский предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках, — и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По этому эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин

Как следует из его показаний, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину . Последний заочно обвиняется в посредничестве и "самовольном оставлении места службы" — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку в 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил тоже он. Кроме того, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.