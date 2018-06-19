Умер Евгений Вахтангов

Умер художник Евгений Вахтангов

Художник Евгений Вахтангов, внук основателя Театра имени Евгения Вахтангова, скончался на 76-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Умер Евгений Сергеевич Вахтангов, — сказала Кузьмина. — Он был живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, внук основателя нашего Театра — Евгения Багратионовича Вахтангова".

Собеседница агентства рассказала, что Евгений Сергеевич Вахтангов родился 15 декабря 1942 года в Омске , где в годы войны Вахтанговский театр находился в эвакуации. Окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова в 1970 году. Работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа, в последнее время занимался абстрактным пуантилизмом.

"Работы Евгения Сергеевича Вахтангова вошли в собрание Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, находятся в частных коллекциях в России, Франции, США, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии, Швейцарии, Австралии", — отметила Кузьмина.

"Евгений Сергеевич оформил в Вахтанговском театре спектакль "Молодость театра" по пьесе Александра Гладкова в постановке Евгения Рубеновича Симонова . Пьеса была посвящена Евгению Багратионовичу Вахтангову, Мансуровской студии и открытию нашего театра, — напомнила пресс-атташе. — В 70-х годах Евгений Сергеевич преподавал сценографию в Театральном училище имени Бориса Щукина".

"Он был большим другом и самым желанным гостем в Театре имени Евгения Вахтангова, принимал активное участие в создании и оформлении экспозиции Музея-квартиры Евгения Вахтангова, часто бывал на премьерах и праздниках в нашем театре. Вахтанговцы выражают глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям Евгения Сергеевича", — сказала Кузьмина, добавив, что информация о дне и месте прощания с Евгением Сергеевичем Вахтанговым будет объявлена дополнительно.