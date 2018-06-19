Парикмахер умерла во время стрижки

Парикмахер башкирского салона красоты умерла в процессе стрижки клиента, сообщает «Башинформ».

По информации портала, у 50-летней сотрудницы парикмахерской «У Платоши» в городе Стерлитамаке случился сердечный приступ на рабочем месте, женщина упала и «посинела».

Очевидцы вызвали парикмахеру скорую помощь, однако медики не сумели помочь пострадавшей, которая скончалась. Врачи назвали предварительной причиной ее смерти инсульт.

По факту произошедшего Государственная инспекция труда в республике Башкортостан инициировала проверку, которая должна установить все обстоятельства смерти на производстве.

В середине апреля шведские ученые заявили, что регулярные физические упражнения на 59% снижают риск преждевременной смерти для тех, кто пережил инфаркт. Кардиологи исследовали здоровье более 22 тысяч человек, перенесших инфаркт миокарда в 2005-2013 годах. Спустя 4,2 года скончались почти 1,1 тысячи из них, причем чаще умирали те, кто не тренировался вовсе, тогда как те, кто занимался редко умирали на 37% реже, а те, кто регулярно — сразу на 59%.