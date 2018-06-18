Питон-гигант чуть не задушил мужчину 

Это происшествие, которое чуть не завершилось трагедией, произошло в штате на востоке Индии. Змеелов Санджой Дутта Западной Бенгалии поймал в огромного питона. Длина змеи составила 10 метров. Мужчина опытным движением подхватил питона за шею и пристроил его у себя на шее. В таком виде он начал позировать очевидцам. Люди стали делать фотографии и снимать видео. Питон явно был недоволен и волновался, змея активно шевелилась. В какой-то момент питон напрягся и начал сжимать своим телом шею лесника. Мужчина попытался разжать змеиные объятия. Окружающие заметили, что происходит что-то не то, и с криками начали разбегаться. Один из очевидцев бросился помогать змеелову. Н Санджой всё-таки сумел обуздать питона и разжать его объятия. Испуганным людям он сказал, что ничего не произошло. Позднее, как сообщается, питона отпустили на свободу.