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В летевшем на Ибицу самолете подрались 20 пассажиров
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В летевшем на Ибицу самолете подрались 20 пассажиров 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры лайнера авиакомпании Ryanair, летевшего из Дублина на Ибицу, устроили беспорядки на борту самолета. Об этом сообщает The Independent.
По данным газеты, группа из 20 человек устроила «буйный» дебош утром 16 июня. Из-за этого самолет пришлось посадить в Париже, где трех пассажиров сняла с рейса и задержала полиция.
В итоге самолет задержался в пути на два часа и 40 минут. Командир лайнера рассказал, что «буйные» пассажиры употребляли алкоголь в терминале аэропорта перед вылетом. Он подчеркнул, что на борту самолета находились дети.
В авиакомпании призвали ввести «существенные» ограничения на продажу алкоголя в аэропортах. Например, предлагается ограничить продажу до двух напитков на одного пассажира или запретить продажу спиртного до 10:00.
В июне этого года российские авиакомпании получили право заводить собственные черные списки пассажиров, устроивших дебош на борту. Авиадебоширам будут отказывать в услугах.
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