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Основатель московского банка умер в тюрьме
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Основатель «Мособлбанка» умер в тюрьме 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ru.wikipedia.org
Один из основателей «Мособлбанка» Анджей Мальчевский скончался в тюремной больнице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката бизнесмена Андрея Соломенного.
По словам защитника, Мальчевский почувствовал себя плохо, после чего его перевели в больницу при колонии. Причина его смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.
Соломенный подчеркнул, что бизнесмен умер «от болезни», и о насильственной смерти речи не идет.
По данным РБК, Мальчевский скончался 16 числа, но известно об этом стало только сейчас.
Весной 2016 года Мальчевского приговорили к четырем годам тюрьмы по делу о хищении 70 миллиардов рублей у вкладчиков «Мособлбанка».
По версии следствия, руководство финансовой организации выводило деньги и давало кредиты аффилированным фирмам.
«Коммерсант» писал, что «Мособлбанк» планировал взыскать с Мальчевского 67,8 миллиарда рублей ущерба.
Комментарии26  Ещё 17 источников 
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