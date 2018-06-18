Основатель московского банка умер в тюрьме

Основатель «Мособлбанка» умер в тюрьме

Один из основателей «Мособлбанка» Анджей Мальчевский скончался в тюремной больнице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката бизнесмена Андрея Соломенного.

По словам защитника, Мальчевский почувствовал себя плохо, после чего его перевели в больницу при колонии. Причина его смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.

Соломенный подчеркнул, что бизнесмен умер «от болезни», и о насильственной смерти речи не идет.

По данным РБК, Мальчевский скончался 16 числа, но известно об этом стало только сейчас.

Весной 2016 года Мальчевского приговорили к четырем годам тюрьмы по делу о хищении 70 миллиардов рублей у вкладчиков «Мособлбанка».

По версии следствия, руководство финансовой организации выводило деньги и давало кредиты аффилированным фирмам.

«Коммерсант» писал, что «Мособлбанк» планировал взыскать с Мальчевского 67,8 миллиарда рублей ущерба.