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Роженица парализовала движение поездов в Париже
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В Париже прервано движение поездов из-за рождения ребёнка у одной из пассажирок 

RT на русском 23 часа назад
Фото: globallookpress.com
Движение скоростных поездов в Париже было приостановлено из-за рождения ребёнка у пассажирки одного из поездов. Об этом сообщается в Twitter линии А транспортной сети.
«В связи с неожиданным рождением ребёнка в поезде на станции «Обер» прервано движение между станциями «Этуаль» и Насьон», — говорится в сообщении.
Как отмечается, мать и новорождённого эвакуировали из поезда и доставили в ближайшую клинику. Женщина и ребёнок чувствуют себя хорошо.
Также уточняется, что новорождённый сможет до 25 лет бесплатно пользоваться парижским общественным транспортом.
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