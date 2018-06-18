Из ТЦ Афимолл валит густой дым

Очевидцы сообщают о задымлении в ТЦ Афимолл

В здании ТЦ Афимолл произошло задымление, сообщает корреспондент News.ru. Как видно на кадрах с места события, из торгового центра валит густой дым.

Подробности происшествия пока неизвестны.