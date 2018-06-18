Ещё
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидцы сообщают о задымлении в ТЦ Афимолл 

News.ru 2 часа назад
В здании ТЦ Афимолл произошло задымление, сообщает корреспондент News.ru. Как видно на кадрах с места события, из торгового центра валит густой дым.
Подробности происшествия пока неизвестны.
News.ru: последние новости
Изнасилованная в Боливии россиянка добилась наказания Superjet 100 экстренно сел в Барнауле В Индонезии из питона достали труп женщины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС определился с санкциями по Крыму117
Тяжелобольной Билан обратился к народу113
Названа замена балльной системе пенсий252
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют138
Таможня решила окончательно расстроить россиян346
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
00:27
Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме
Происшествия
00:27
Названа замена балльной системе пенсий
Личный счет Экономика
00:29
Число пострадавших от трагедии в Японии увеличилось
Происшествия
02:55
Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение