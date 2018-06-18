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Из ТЦ Афимолл валит густой дым
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Очевидцы сообщают о задымлении в ТЦ Афимолл
News.ru
2 часа назад
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В здании ТЦ Афимолл произошло задымление, сообщает корреспондент News.ru. Как видно на кадрах с места события, из торгового центра валит густой дым.
Подробности происшествия пока неизвестны.
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