Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме

В Нидерландах автобус наехал на посетителей фестиваля

Zit een knik in de weg bij het ongeval in #Landgraaf kan het niet dat de auto door de snelheid van de weg is geraakt? Combinatie alcohol..drugs…? Om gelijk over een aanslag te roepen #pp18 #pinkpop pic.twitter.com/I1QX6TEqXD— Erik. (@ErikTiel) 18 июня 2018 г. Небольшой автобус наехал на группу зрителей музыкального фестиваля, который проходил на юге Нидерландов , один человек погиб, трое получили ранения, сообщает газета De Morgen со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь на понедельник недалеко от места проведения популярного фестиваля Pink Pop. По данным полиции, после происшествия автобус скрылся с места происшествия, его сейчас ищут.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.