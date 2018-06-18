Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме

Небольшой автобус наехал на группу зрителей музыкального фестиваля, который проходил на юге Нидерландов, один человек погиб, трое получили ранения, сообщает газета De Morgen со ссылкой на полицию.
Zit een knik in de weg bij het ongeval in #Landgraaf kan het niet dat de auto door de snelheid van de weg is geraakt? Combinatie alcohol..drugs…? Om gelijk over een aanslag te roepen #pp18 #pinkpop pic.twitter.com/I1QX6TEqXD— Erik. (@ErikTiel) 18 июня 2018 г.
Инцидент произошел в ночь на понедельник недалеко от места проведения популярного фестиваля Pink Pop. По данным полиции, после происшествия автобус скрылся с места происшествия, его сейчас ищут.
Другие обстоятельства инцидента уточняются.