Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме

Zit een knik in de weg bij het ongeval in #Landgraaf kan het niet dat de auto door de snelheid van de weg is geraakt? Combinatie alcohol..drugs…? Om gelijk over een aanslag te roepen #pp18 #pinkpop pic.twitter.com/I1QX6TEqXD— Erik. (@ErikTiel) 18 июня 2018 г.