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Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме
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В Нидерландах автобус наехал на посетителей фестиваля 

РИА Новости 4 часа назад
Небольшой автобус наехал на группу зрителей музыкального фестиваля, который проходил на юге Нидерландов, один человек погиб, трое получили ранения, сообщает газета De Morgen со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в ночь на понедельник недалеко от места проведения популярного фестиваля Pink Pop. По данным полиции, после происшествия автобус скрылся с места происшествия, его сейчас ищут.
Другие обстоятельства инцидента уточняются.
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