Умер Мартин Бергман

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NYT: один из продюсеров фильма «Лицо со шрамом» умер на 93-м году жизни 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP Photo/Matt Sayles
Американский продюсер Мартин Брегман, известный своей работой над кинокартиной "Лицо со шрамом" (1983) скончался на 93-м году жизни 16 июня. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на супругу продюсера.
По данным газеты, причиной смерти Брегмана стало кровоизлияние в мозг. О точном месте смерти продюсера не сообщается.
Мартин Брегман известен продюсированием таких кинокартин с участием актера Аль Пачино, как "Серпико" (1973), "Собачий полдень" (1975) и "Путь Карлито" (1993). Наиболее известным их совместным проектом стал фильм режиссера Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом".
До того, как в 1968 году Брегман стал персональным менеджером актера Аль Пачино, он представлял интересы Вуди Аллена, Барбары Стрейзанд и Фэй Данауэй. Последней картиной, где Мартин Брегман выступил в качестве продюсера, стало продолжение фильма "Путь Карлито" под названием "Путь Карлито 2: Восхождение к власти", режиссером которого стал сын Брегмана Майкл.
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