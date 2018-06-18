«Я простился со всеми»: отпуск чуть не обернулся трагедией

Самолет российской авиакомпании Azur Air, летевший из Новосибирска в турецкую Анталью , полтора часа пытался приземлиться в условиях сильной турбулентности. Об этом порталу НГС рассказал один из пассажиров рейса.

«Я простился со всеми. Вот-вот, думал, разломится корпус», — заявил Иван Голушко.

По его словам, за бортом бушевала гроза и били молнии, а самолет гудел и «падал», однако экипаж лайнера все не уходил на запасной аэродром, а четыре или пять раз пытался совершить посадку при сложных погодных условиях.

Все же, спустя «полтора часа мучений», пилоты приняли решение приземлиться на запасном аэродроме — в аэропорту Даламан. При этом «мучения» пассажиров не закончились и тогда. Трем из них, самому Ивану Голушко, еще одному мужчине, а также женщине, которая во время полета «обвешалась крестиками», пришлось вызвать скорую помощь.

«Надеюсь, она не сошла с ума», — отметил Голушко.

Если пострадавшим сотрудники турецкой воздушной гавани позволили выйти на трап, чтобы дождаться врачей, то всем остальным из самолета выходить запрещали.

Кроме того, уже на земле бортпроводник в беседе с Голушко отметил, что инструкции предполагают уход на запасной аэродром после двух неудачных попыток приземлиться, однако экипаж рейса 5495 сделал четыре или пять. По словам стюарда, это «руководство приказало из-за больших финансовых потерь».

Другой пассажир того же рейса, Андрей Голодов, заявил порталу, что после приземления пассажиры «оказались никому не нужны» — никто ничего не объяснял, а представитель авиакомпании даже не приехал.

В итоге в Анталью пассажиры добрались на автобусах, подъехавших к самолету лишь через несколько часов.