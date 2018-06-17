Ещё
Воздушный шар упал в Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии при крушении воздушного шара пострадали шесть человек 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Шесть человек пострадали при крушении воздушного шара недалеко от города Варендорф на западе Германии, сообщает городская полиция.
Инцидент произошел в субботу в 20.55 по местному времени (21.55 мск), когда шел проливной дождь. Сильный порыв ветра подхватил шар, после чего он упал на поле с высоты 10 метров.
"В корзине шара находились шесть человек, трое из которых получили серьезные ранения, трое других — легкие травмы. Один человек был доставлен в больницу на вертолете спасательной службы", — говорится в сообщении полиции.
Точные обстоятельства и причины аварии выясняются.
Последние новости
Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут133
Изнасилованная в Боливии россиянка добилась наказания141
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео32
В Финском заливе нашли легендарный корабль20
«Я больше не могу работать с этой женщиной»43
Видео
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
05:10
Конфликт из-за дачи Баталова вспыхнул с новой силой
Шоу-бизнес
00:26
В Казахстане при крушении поезда погиб подросток
Происшествия В мире
00:12
Шнуров пытается забыть Матильду
Шоу-бизнес
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
04:50
Яковлева рассказала о страхе после «Интердевочки»
Шоу-бизнес
10:33
«Я больше не могу работать с этой женщиной»
В мире Европа
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение