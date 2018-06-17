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В Казахстане с рельсов сошел пассажирский поезд
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В Казахстане с рельсов сошел пассажирский поезд 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько вагонов пассажирского поезда в воскресенье сошли с рельс в Жамбылской области Казахстана на юге республики, спасательные подразделения следуют к месту аварии, информация о возможных пострадавших будет сообщена позже, рассказал РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Руслан Иманкулов.
"По предварительной информации, несколько вагонов сошли с рельс в Шуском районе Жамбылской области. Наши подразделения следуют к месту аварии, после чего у нас будет информация о возможных пострадавших", — сказал представитель КЧС.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как пассажиры выбираются из вагонов, лежащих на боку, через разбитые окна. По данным очевидцев, с рельс сошли вагоны поезда сообщением Астана — Алма-Ата.
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