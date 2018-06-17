Mirror: сомбреро остались лежать на полу после шокирующего инцидента в Москве

Британское издание Mirror опубликовало материал о вчерашнем инциденте в центре Москвы , когда таксист сбил группу пешеходов, среди которых были две гражданки Мексики

«Мужчина, одетый в футболку сборной Мексики, пытался залезть в такси, а водитель начал убегать. Позднее он был пойман полицией. Сомбреро остались лежать на полу после шокирующего инцидента», — пишет автор статьи.

Напомним, в результате наезда пострадали восемь человек. Семеро человек находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести. Водитель задержан, сообщалось, что он был пьян.