Жертвой землетрясения в Японии стал ребенок

Жертвой сильного землетрясения в Японии стал ребенок

В результате землетрясения магнитудой 6,1 на юго-западе Хонсю погибла девятилетняя девочка, сообщают СМИ.

Девочку раздавило обломками стены, которая рухнула на территории школы в городе Такацуки , передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Сообщается как минимум о восьми пострадавших при землетрясении.

Около 170 тыс. квартир и домов остались без электричества, 100 тыс. — без газа, в Такацуки поврежден водопровод, движение поездов в районе землетрясения почти прекратилось, остановлено метро в городе Осака . При этом аэропорты уже возобновили работу.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака.