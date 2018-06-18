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Жертвой землетрясения в Японии стал ребенок
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Жертвой сильного землетрясения в Японии стал ребенок 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В результате землетрясения магнитудой 6,1 на юго-западе Хонсю погибла девятилетняя девочка, сообщают СМИ.
Девочку раздавило обломками стены, которая рухнула на территории школы в городе Такацуки, передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Сообщается как минимум о восьми пострадавших при землетрясении.
Около 170 тыс. квартир и домов остались без электричества, 100 тыс. — без газа, в Такацуки поврежден водопровод, движение поездов в районе землетрясения почти прекратилось, остановлено метро в городе Осака. При этом аэропорты уже возобновили работу.
Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака.
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