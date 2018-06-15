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На Украине хотят засудить «Нафтогаз»
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На Украине хотят засудить «Нафтогаз» 

Рамблер 56 минут назад
Муниципальное предприятие «Киевтеплоэнерго» подало иск к «Нафтогаз Украина» из-за отказа заключить договор на поставку газа. Об этом сообщает РБК.
Власти Киева считают, что «Нафтогаз» не имеет права отказывать коммунальщикам в заключении соглашения на поставку газа несмотря на задолженность.
«Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим в формате предметных переговоров урегулировать проблему задолженности», — говорится в сообщении на сайте мэрии украинской столицы.
"В мэрии также сообщили, что сумма долга «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» еще не определена из-за продолжающихся судебных споров.
Чиновники предупреждают, что неуступчивость «Нафтогаза» может привести к чрезвычайной ситуации в городе.
Долг коммунальщиков перед «Нафтогазом», который на протяжении 16 лет был поставщиком населению горячей воды и отопления, составляет около 5 млрд грн (11,8 млрд руб.). 3 млрд грн (7,1 млрд руб.) из них составляют долги населения, пени и штрафы.
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