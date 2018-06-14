В Киеве произошло ЧП с самолетом с 169 пассажирами

В международном аэропорту «Киев» («Жуляны») самолет украинской авиакомпании Bravo Airways выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта в Facebook.

Самолет летел из Антальи , на его борту находилось 169 пассажиров. При торможении самолет развернуло на мокрой взлетно-посадочной полосе, в результате чего борт выкатился за ее пределы.

Никто из пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы и доставлены в зал прилета аэропорта.

В связи с инцидентом аэропорт закрыт до 01:00 15 июня.