Разрубленный труп мужчины обнаружили в Москве 

Отрубленные части тела мужчины обнаружили в столичном районе "Текстильщики". Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В понедельник, 11 июня, на пульт дежурного поступило сообщение, в котором гражданин рассказал о найденных частях тела в мусорном контейнере. Прибывшие на место полицейские обнаружили голову и ноги мужчины, завернутые в полиэтиленовый пакет.
В ходе оперативного розыска правоохранители вышли на квартиру, в которой обнаружили остальную часть тела погибшего. Там же был найден паспорт гражданина Белоруссии 1975 года рождения.
Полиция задержала двоих человек, снимавших эту квартиру. Ими оказались 51-летний безработный из Ставропольского края и 37-летняя жительница Брянской области. По результатам обыска были изъяты ножовка по дереву и узкогубцы.
В данный момент расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В апреле жителя Китая заподозрили в убийстве супруги из‐за семейной ссоры. Камеры наблюдения зафиксировали, как он гулял по улице с ее головой в руках.