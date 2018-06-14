Разрубленный труп мужчины обнаружили в Москве

Отрубленные части тела мужчины обнаружили в столичном районе "Текстильщики". Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

В понедельник, 11 июня, на пульт дежурного поступило сообщение, в котором гражданин рассказал о найденных частях тела в мусорном контейнере. Прибывшие на место полицейские обнаружили голову и ноги мужчины, завернутые в полиэтиленовый пакет.

В ходе оперативного розыска правоохранители вышли на квартиру, в которой обнаружили остальную часть тела погибшего. Там же был найден паспорт гражданина Белоруссии 1975 года рождения.

Полиция задержала двоих человек, снимавших эту квартиру. Ими оказались 51-летний безработный из Ставропольского края и 37-летняя жительница Брянской области . По результатам обыска были изъяты ножовка по дереву и узкогубцы.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.