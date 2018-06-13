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Неизвестный заявил об угрозе взрыва в «Театре.doc»
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Неизвестный заявил об угрозе взрыва в здании «Театра.doc» 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Полиция проверяет здание "Театра.doc" из-за угрозы взрыва, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный совершил звонок в полицию и сообщил об угрозе взрыва в театре, расположенном по адресу: Малый Казенный пер., д. 12, стр. 2. Полицейские проверяют поступившую информацию, к зданию следуют кинологи", — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что Верховный суд России эвакуировали из-за звонка с угрозой взрыва. Также ранее сообщалось, что из здания института хирургии имени Вишневского эвакуировали 100 человек.
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