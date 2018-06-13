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В Крым вернули свет
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В Крым вернули свет 

Рамблер 1 час назад
Электроснабжение в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае восстановлено. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.
>> Крым остался без света
Отключение света затронуло 2 485 400 человек, из них 2 350 000 — жители Крыма и Севастополя. Потребители оставались без электричества чуть более двух часов — авария на подстанции «Тамань» произошла в 15.04, в 17.22 электроснабжение было полностью восстановлено.
В Крыму не было света в жилых домах, торговых центрах, на автозаправках. Не работали банки и платежные терминалы, наблюдались проблемы в работе мобильной сети.
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