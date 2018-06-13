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Акула откусила кусок от другой акулы
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Акула откусила кусок от другой акулы 

Рамблер 55 минут назад
Любитель подводного плавания Адам Малски сумел запечатлеть редкую ситуацию с участием акул. Известно, что акулы нападают друг на друга и даже едят сородичей, но это происходит нечасто. Однако дайверу Малски удалось наблюдать именно такую сцену. Он находился на судне в районе Нептуновых островов возле Австралии и решил узнать, что случится, если начнётся схватка за пищу между акулами. С судна в воду опустили приманку, к ней подплыла небольшая акула, а буквально сразу присоединилась ещё одна. Вторая акула была очень крупной, её длина составила 4,8 метра. Капитан судна и инструктор по дайвингу предположили, что большая хищница прогонит более мелкую, но произошло куда более страшное событие — в борьбе за приманку крупная акула откусила кусок от сородича. Все мужчины признались, что впервые наблюдают такое кровавое зрелище. Крупная акула после сражения покрутилась вокруг судна, а маленькую больше никто не увидел.
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