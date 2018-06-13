Пьяный капитан: как жил владелец катамарана-убийцы

Уголовные дела, драки в городской администрации и обвинение в изнасиловании

Следственный комитет задержал владельца лодочной станции, который разрешил выйти в акваторию Волги катамарану, столкнувшегося с баржей. В результате аварии погибли 11 человек.

В ходе расследования трагедии СК уже проводит обыски в доме владельца катамарана — Дмитрия Хахалева. По предварительным данным судебно-медицинских экспертов, он управлял судном в нетрезвом виде, и именно его действия привели к крушению: мужчина проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.

Катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учёте с 2017 года. Хахалев получил судно год назад от своего друга Владимира Апплеталина, который спустил судно на воду в 2012 году. Бывший владелец сделал двойную тонировку на судне, чтобы спасаться летом от жары, поэтому катамаран предназначался только для дневного плавания. Ночью, если в салоне горел свет, то практически не было видно, что происходит снаружи. Более того, у катамарана не было прав на перевозку пассажиров, также, по информации Ространснадзора, на судне отсутствовали спасательные жилеты.

facebook.com/Дмитрий Хахалев

Столкновение катамарана с баржей произошло около 22:00 в понедельник в 250-ти метрах от берега. Несмотря на то, что разрешённая вместимость катамарана составляла 12 человек, на судне в момент трагедии находилось 16 человек. Вероятнее всего, компания отмечала день рождения одного из сотрудников ГИБДД

42-летний капитан судна Дмитрий Хахалев погиб при столкновении. Его имя в Волгоградской области известно давно. В 2004 году Хахалев был избран депутатом Волгоградской городской думы, и вскоре оказался в центре своего первого скандала. Он устроил драку с адвокатом Сергеем Нижегородовым, который, к слову, в 2002 году по неосторожности выстрелил из помпового ружья и убил 20-летнего парня. Драка произошла на первом этаже городской администрации. Прежде чем Хахалева и Нижегородова удалось разнять, они разбили стеклянную входную дверь.

Через год после драки Хахалев стал главой Калачёвского района. И уже в новом статусе на него было заведено уголовное дело по факту избиения сотрудника вневедомственной охраны Алексея Князькова . Милиционер утверждал, что Хахалев напал на него во время дежурства, но дело закрыли.

Позже Хахалев всё же был осуждён. На майских праздниках в 2008 году политик решил пострелять по отдыхающим на турбазе из охотничьего карабина «Сайга». В тот же день Хахалева обвинила в попытке изнасилования девушка его друга. Было возбуждено два дела: первое — по статье «хулиганство», второе — «насильственные действия сексуального характера». Суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима . Экс-политик вышел по УДО.

После окончания политической карьеры, Хахалев ушёл в бизнес. В 2012 году он стал руководителем и совладельцем ООО «РашОйл». Компания была закрыта в 2016 году, её основным видом деятельности по ОКВЭД значится «оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом». В это понятие входит добыча сырой нефти и природного газа, а также торговля автотранспортными средствами. Также за Хахалевым до 2015 года числились две компании с таким же видом деятельности — ООО «Ком-Профит» и ООО «Арго».

В апреле 2018 года Хахалев стал директором и совладельцем ООО «Рюминские просторы», компании, которая занимается гостиничным бизнесом.

В базе данных судебных приставов за Хахалевым значится несколько долгов: судебная госпошлина, взыскание налогов, наложение ареста, а также задолженность в 19 млн рублей.