Пьяный капитан: как жил владелец катамарана-убийцы 

Уголовные дела, драки в городской администрации и обвинение в изнасиловании
Следственный комитет задержал владельца лодочной станции, который разрешил выйти в акваторию Волги катамарану, столкнувшегося с баржей. В результате аварии погибли 11 человек.
В ходе расследования трагедии СК уже проводит обыски в доме владельца катамарана — Дмитрия Хахалева. По предварительным данным судебно-медицинских экспертов, он управлял судном в нетрезвом виде, и именно его действия привели к крушению: мужчина проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.
Катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учёте с 2017 года. Хахалев получил судно год назад от своего друга Владимира Апплеталина, который спустил судно на воду в 2012 году. Бывший владелец сделал двойную тонировку на судне, чтобы спасаться летом от жары, поэтому катамаран предназначался только для дневного плавания. Ночью, если в салоне горел свет, то практически не было видно, что происходит снаружи. Более того, у катамарана не было прав на перевозку пассажиров, также, по информации Ространснадзора, на судне отсутствовали спасательные жилеты.
facebook.com/Дмитрий Хахалев
Столкновение катамарана с баржей произошло около 22:00 в понедельник в 250-ти метрах от берега. Несмотря на то, что разрешённая вместимость катамарана составляла 12 человек, на судне в момент трагедии находилось 16 человек. Вероятнее всего, компания отмечала день рождения одного из сотрудников ГИБДД.
42-летний капитан судна Дмитрий Хахалев погиб при столкновении. Его имя в Волгоградской области известно давно. В 2004 году Хахалев был избран депутатом Волгоградской городской думы, и вскоре оказался в центре своего первого скандала. Он устроил драку с адвокатом Сергеем Нижегородовым, который, к слову, в 2002 году по неосторожности выстрелил из помпового ружья и убил 20-летнего парня. Драка произошла на первом этаже городской администрации. Прежде чем Хахалева и Нижегородова удалось разнять, они разбили стеклянную входную дверь.
Через год после драки Хахалев стал главой Калачёвского района. И уже в новом статусе на него было заведено уголовное дело по факту избиения сотрудника вневедомственной охраны Алексея Князькова. Милиционер утверждал, что Хахалев напал на него во время дежурства, но дело закрыли.
Позже Хахалев всё же был осуждён. На майских праздниках в 2008 году политик решил пострелять по отдыхающим на турбазе из охотничьего карабина «Сайга». В тот же день Хахалева обвинила в попытке изнасилования девушка его друга. Было возбуждено два дела: первое — по статье «хулиганство», второе — «насильственные действия сексуального характера». Суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима. Экс-политик вышел по УДО.
После окончания политической карьеры, Хахалев ушёл в бизнес. В 2012 году он стал руководителем и совладельцем ООО «РашОйл». Компания была закрыта в 2016 году, её основным видом деятельности по ОКВЭД значится «оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом». В это понятие входит добыча сырой нефти и природного газа, а также торговля автотранспортными средствами. Также за Хахалевым до 2015 года числились две компании с таким же видом деятельности — ООО «Ком-Профит» и ООО «Арго».
В апреле 2018 года Хахалев стал директором и совладельцем ООО «Рюминские просторы», компании, которая занимается гостиничным бизнесом.
В базе данных судебных приставов за Хахалевым значится несколько долгов: судебная госпошлина, взыскание налогов, наложение ареста, а также задолженность в 19 млн рублей.
Прошлым летом Хахалев оказался замешан в очередном скандале. Две 20-летние жительницы Волгограда заявили, что мужчина насильно их удерживал на своей яхте и принуждал к сексу. Хахалев свою вину отрицал.