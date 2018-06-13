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Енот залез на небоскреб по отвесной стене
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Енот залез на небоскреб по отвесной стене 

Рамблер 2 часа назад
Жители американского рода Сент-Пол буквально прилипли к экранам телевизоров. Там в прямом эфире транслировалось восхождение на небоскрёб. Но привлёк зрителей не факт покорения высотки, а сам «спортсмен». Этим экстремалом-высотником оказался енот. Зверёк начал залезать на небоскреб в полдень, постепенно поднимаясь по вертикальной стене. Неясно, зачем хищник залез на строение, но, очевидно, он долго к этому готовился. За несколько часов животное преодолело 23 этажа, при этом двигался енот очень аккуратно, подобно Спайдермену, человеку-пауку, и телезрители уже прозвали енота «пауком». В высотном здании не открываются окна, поэтому поймать любителя экстрима во время подъёма не было возможности. Однако животное без происшествий забралось на верхний этаж, где решило отдохнуть, удобно примостившись на подоконнике. На крыше к финишу уже подготовились: енота ожидали спасатели и угощение, которым они хотели его приманить.
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